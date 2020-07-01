01 июля 2020

ЦИК обработал 25% протоколов. Главный итог — большинство «за» поправки в Конституцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация голосования по поправкам к Конституции РФ в ЦИК. Москва, презентация, памфилова элла, наглядная агитация, голосование, поправки в конституцию
Элла Памфилова считает явку на голосовании «очень достойной» Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Центризбиркоме уже обработали более 25% протоколов. По последним данным за поправки свои голоса отдали 73,24% россиян, высказались против 25.849% россиян. Общая явка на 20 часов 10 минут по московскому времени составила более 65%.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает такую явку «очень достойной», сообщает НТВ. Она отметила, что в ЦИК не поступали жалобы на нарушения при голосовании, требующие рассмотрения комиссией. Как отмечает RT, избирательные комиссии продолжают подводить итоги голосования.

В общей сложности в Конституцию РФ принимается более 200 поправок. Нововведения в главном документе страны касаются государственного устройства, социальных гарантий граждан, семейных ценностей, а также защиты исторической памяти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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