Элла Памфилова считает явку на голосовании «очень достойной»
новость из сюжетаОбщероссийское голосование по изменению Конституции
В Центризбиркоме уже обработали более 25% протоколов. По последним данным за поправки свои голоса отдали 73,24% россиян, высказались против 25.849% россиян. Общая явка на 20 часов 10 минут по московскому времени составила более 65%.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает такую явку «очень достойной», сообщает НТВ. Она отметила, что в ЦИК не поступали жалобы на нарушения при голосовании, требующие рассмотрения комиссией. Как отмечает RT, избирательные комиссии продолжают подводить итоги голосования.
В общей сложности в Конституцию РФ принимается более 200 поправок. Нововведения в главном документе страны касаются государственного устройства, социальных гарантий граждан, семейных ценностей, а также защиты исторической памяти.