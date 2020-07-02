01 июля 2020

Поправки в Конституцию поддержали 77,8% россиян. Осталось обработать пятую часть протоколов

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Екатеринбург, голосование, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
Избиркомам осталось обработать 20% протоколов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Центризбирком после обработки 80% протоколов заявил, что 77,77% россиян поддерживают поправки в Конституцию РФ, против высказались 21,42%. По имеющимся данным явка на голосовании составила 65%.

Глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции заявила журналистам, что считает такую явку «очень достойной». На этой же пресс-конференции уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поделилась мнением, что внесенные в Конституцию поправки укрепили российский суверенитет и «нравственно-моральный климат», пишет телеканал 360.

В Конституцию РФ принимается более 200 поправок. Нововведения касаются госустройства, социальных гарантий россиян, семейных ценностей, а также защиты исторической памяти.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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