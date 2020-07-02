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В Конституцию РФ принимается более 200 поправок. Нововведения касаются госустройства, социальных гарантий россиян, семейных ценностей, а также защиты исторической памяти.

Глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции заявила журналистам, что считает такую явку «очень достойной». На этой же пресс-конференции уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поделилась мнением, что внесенные в Конституцию поправки укрепили российский суверенитет и «нравственно-моральный климат», пишет телеканал 360 .

Центризбирком после обработки 80% протоколов заявил, что 77,77% россиян поддерживают поправки в Конституцию РФ, против высказались 21,42%. По имеющимся данным явка на голосовании составила 65%.

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