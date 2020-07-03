Новая волна смертей COVID-пациентов началась в ЯНАО

Врачи выявили 6171 случай коронавируса на Ямале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Две женщины с подтвержденным коронавирусом скончались в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Летальные исходы в округе после небольшой паузы вновь стали ежедневными, за последние три дня умерли пять человек.

«В больнице Нового Уренгоя скончались пациентки 68 и 65 лет с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Обе были госпитализированы с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, болезнь осложнялась сопутствующими хроническими заболеваниями и дыхательной недостаточностью», — заявила глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова. По ее словам, женщины находились на поддержке аппаратов ИВЛ, врачи применяли интенсивную и лекарственную терапию, однако это не помогло. Спасти пациенток не удалось.

Также за последние сутки коронавирус диагностировали у 191 жителя ЯНАО. Больше всего случаев — в Новом Уренгое, где заразились 50 человек. Также крупные всплески произошли в Тарко-Сале (28) и Ноябрьске (26). В Салехарде ситуация с коронавирусом улучшилось, там за последний день заболели четыре человека. Всего в ЯНАО подтвержден 6171 случай. За весь период выздоровели 2513 пациентов.

Самая крупная вспышка коронавируса произошла на Ямале 30 июня. За сутки инфекцию подтвердили у рекордных 248 пациентов. Мощная волна заражений продолжается в округе с 12 июня. С того дня, всего за три недели, в ЯНАО заразились 3085 человек — почти половина от всех выявленных случаев. Тогда же резко начали умирать пациенты с коронавирусом. Сейчас в регионе 42 смертельных исхода. Предыдущая крупная волна смертей длилась с 21 по 25 июня, когда за пять дней скончались девять пациентов.

Карантин в ЯНАО продлен до 10 июля. Основные правила режима самоизоляции остались прежними. Сейчас ЯНАО находится на первом этапе снятия карантина, однако до следующей ступени региону еще далеко. Коэффициент распространения инфекции (Rt) на Ямале сейчас равен 1,04, а для перехода ко второму этапу он должен держаться на уровне 0,8 минимум четыре дня подряд.