08 июля 2020
07 июля 2020

Из-за резкого запаха тюменцы не могут открыть окна в жару

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха. Екатеринбург, жара, температура, 36 градусов
Несмотря на аномальную жару, тюменцы не могут открыть окна в квартирах Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Жители тюменского ЖК «Горизонт» (расположен в начале ул. Мельникайте) страдают от сильного неприятного запаха. Информацию об этом в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте» разместил анонимный автор. По его словам, горожане даже не могут проветрить свои квартиры, несмотря на установившуюся аномальную жару — в Тюмени уже несколько дней температура воздуха превышает 32 градуса.

«Ночами и утром во дворе появляется какой-то странный запах. Что это конкретно, непонятно, но держать окна открытыми вообще невозможно. Это даже не запах, а адская вонь», — рассказывает автор поста. В компании, управляющей ЖК, URA.RU подтвердили проблему, но вину за неудобство жильцов переложили на недобросовестных ассенизаторов, которые сливают отходы на месте недействующего коллектора.

«Как нам сообщают, периодически ассенизаторы приезжают к канализационному коллектору сливать туда отходы. С наступлением жары запах может добираться до ближайших домов», — рассказали в УК.

Получить оперативный комментарий в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области не удалось. Агентство направило в ведомство письменный запрос, ответ на который пока не получен.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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