В четырех регионах УрФО из-за жары ограничили дорожное движение

Большегрузам можно будет двигаться по трассам только ночью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С 7 июля на федеральных трассах УрФО вводится ограничение на передвижение большегрузов из-за аномальной жары. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. Ограничения продлятся по 11 июля и коснутся трасс в ХМАО, Свердловской, Тюменской и Курганской областях.

«Уралуправтодор вводит ограничения для большегрузов в период аномальной жары. Тяжеловесные транспортные средства (чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные Правилами перевозок грузов) смогут осуществлять движение в ночное время — в период с 7 по 11 июля с 22:00 до 10:00» — уточнили в дорожной компании. По данным предприятия, в эти дни температура воздуха будет прогреваться до 35 градусов.

В Уралуправтодоре считают, что введенная мера позволит сохранить дорожное покрытие. Ограничения не распространяются на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.

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