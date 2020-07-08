В очаге заражения запрещен отлов диких животных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На части территории Казанского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Распоряжение об это за подписью вице-губернатора Сергея Сарычева опубликовано на официальном портале правовой информации. Вспышка опасной болезни зафиксирована в Яровском сельском округе.

«Установить карантин по 3 сентября 2020 года», — говорится в документе. В этот период в населенных пунктах запрещается торговля кошками и собаками, а также вывоз животных за территорию сел и деревни. Отлов диких зверей объявлен вне закона. Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать план по ликвидации очага заболевания. Контроль над исполнением постановления Сарычев возложил на заместителя губернатора Владимира Чейметова.

Оперативно получить комментарий в региональном управлении ветеринарии не удалось. URA.RU направило в ведомство запрос с просьбой сообщить, какие животные стали источником болезни, а также их количество.