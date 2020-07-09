08 июля 2020
07 июля 2020

В Тюмени пассажиров без масок грубо высаживают из автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сорок седьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, автобус, гортранс, общественный транспорт, маршрут1, городской транспорт, автобус1
С 8 июля пассажирам тюменских автобусов запрещено ездить без масок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюмени начали грубо высаживать из автобусов пассажиров без масок. Об одном из таких случаев URA.RU рассказала тюменка, ставшая свидетелем одного из таких инцидентов. С 8 июля в Тюменской области запрещено пользоваться общественным транспортом пассажирам без медицинских масок.

«Мужчина зашел, оплатил билет и ушел в конец автобуса. После этого кондуктор как-то грубо от него потребовала, чтобы он надел маску. Водитель тут же прибежал, сказал, что если он этого не сделает, то они вызовут полицию и ему выпишут штраф 30 тысяч рублей. Он попросил вернуть ему деньги за проезд, но кондуктор отказалась. Было очень неприятно», — пояснила агентству собеседница на условиях анонимности.

С 8 июля пользоваться общественным транспортом в Тюмени можно только при наличии медицинской маски (либо аналогов). В противном случае, кондукторы имеют право:

  • Попросить пассажира покинуть автобус;
  • Объявить, что автобус не продолжит маршрут, пока пассажир без маски его не покинет;
  • Вызвать полицию.

URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом о том, сколько раз кондукторам приходилось вызывать полицию из-за пассажиров, игнорирующих новые требования карантина. Туда направлен письменный запрос. По словам другого инсайдера, счет подобных инцидентов уже идет на десятки. «8 июля в Тюмени между кондукторами и пассажирами было около 20 конфликтов. Конечно, полицию вызывали не всегда. Некоторые пассажиры после уговоров выходили из автобуса. Но попадались и особо принципиальные. С ними мирно договориться уже не получалось», — пояснил агентству собеседник.

Ранее URA.RU писало, что карантин в Тюменской области продлили до 21 июля. С 3 июля тюменцам разрешили посещать пляжи и термальные источники на открытом воздухе. В этот же день в регионе был зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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