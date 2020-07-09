С 8 июля пассажирам тюменских автобусов запрещено ездить без масок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени начали грубо высаживать из автобусов пассажиров без масок. Об одном из таких случаев URA.RU рассказала тюменка, ставшая свидетелем одного из таких инцидентов. С 8 июля в Тюменской области запрещено пользоваться общественным транспортом пассажирам без медицинских масок.

«Мужчина зашел, оплатил билет и ушел в конец автобуса. После этого кондуктор как-то грубо от него потребовала, чтобы он надел маску. Водитель тут же прибежал, сказал, что если он этого не сделает, то они вызовут полицию и ему выпишут штраф 30 тысяч рублей. Он попросил вернуть ему деньги за проезд, но кондуктор отказалась. Было очень неприятно», — пояснила агентству собеседница на условиях анонимности.

С 8 июля пользоваться общественным транспортом в Тюмени можно только при наличии медицинской маски (либо аналогов). В противном случае, кондукторы имеют право:

Попросить пассажира покинуть автобус;

Объявить, что автобус не продолжит маршрут, пока пассажир без маски его не покинет;

Вызвать полицию.



URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом о том, сколько раз кондукторам приходилось вызывать полицию из-за пассажиров, игнорирующих новые требования карантина. Туда направлен письменный запрос. По словам другого инсайдера, счет подобных инцидентов уже идет на десятки. «8 июля в Тюмени между кондукторами и пассажирами было около 20 конфликтов. Конечно, полицию вызывали не всегда. Некоторые пассажиры после уговоров выходили из автобуса. Но попадались и особо принципиальные. С ними мирно договориться уже не получалось», — пояснил агентству собеседник.

Ранее URA.RU писало, что карантин в Тюменской области продлили до 21 июля. С 3 июля тюменцам разрешили посещать пляжи и термальные источники на открытом воздухе. В этот же день в регионе был зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом.