08 июля 2020
07 июля 2020

Тюмень стала центром пандемии коронавируса в регионе. Карта заражений по муниципалитетам

© Служба новостей «URA.RU»
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Быстрее всего в Тюменской области коронавирусом заражаются в Тобольске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени в десятки раз превышает показатели по районам области. С начала пандемии в городе зарегистрировано 2492 случаев заражения. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу. Среди муниципалитетов в тройку лидеров вырвался Тобольск, еще три недели назад занимавший восьмое место по численности заболевших. На втором месте по-прежнему остается Тюменский район.

«Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Тюменской области составляет 249 на 100 тыс. населения — это в два раза меньше, чем в среднем по России, и в полтора раза меньше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу», — отметили в штабе. Согласно статистике, число «завозных» случаев заболевания резко снизилось — за последние три недели число болеющих COVID-9 иногородних жителей возросло всего на три человека, до 212.

Максимальный темп роста заболеваемости пришелся на Тобольск — за три недели число больных в нем увеличилось в 5,6 раза. В Тюмени за этот период стало в 1,6 раза больше. В Тюменском районе схожий показатель — в 1,5 раза.

Распределение заболевших коронавирусом с начала пандемии по муниципалитетам на 9 июля выглядит таким образом:

  1. Тюмень — 2492,
  2. Тюменский район — 268
  3. Тобольск — 118,
  4. Исетский район — 104,
  5. Ишим — 77,
  6. Казанский район — 56,
  7. Ишимский район — 54,
  8. Уватский район — 42,
  9. Ярковский район — 38,
  10. Вагайский район — 28,
  11. Ялуторовск — 26,
  12. Омутинский район —25,
  13. Ялуторовский район — 25,
  14. Голышмановский район — 22,
  15. Нижнетавдинский район —20,
  16. Тобольский район —20,
  17. Сладковский район — 17,
  18. Бердюжский район — 16,
  19. Аромашевский район — 16,
  20. Викуловский район —9,
  21. Заводуковский район — 9,
  22. Абатский район — 8,
  23. Упоровский район — 6,
  24. Сорокинский район — 3,
  25. Юргинский район — 2,
  26. Армизонский район — 0.

Ранее URA.RU сообщало, что эпидемия коронавируса в Тюменской области после резкого взрыва заболеваемости стала понемногу спадать — за последние сутки было зарегистрировано 72 случая новых заражений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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