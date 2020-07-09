Число заболевших коронавирусом в Тюмени в десятки раз превышает показатели по районам области. С начала пандемии в городе зарегистрировано 2492 случаев заражения. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу. Среди муниципалитетов в тройку лидеров вырвался Тобольск, еще три недели назад занимавший восьмое место по численности заболевших. На втором месте по-прежнему остается Тюменский район.
«Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Тюменской области составляет 249 на 100 тыс. населения — это в два раза меньше, чем в среднем по России, и в полтора раза меньше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу», — отметили в штабе. Согласно статистике, число «завозных» случаев заболевания резко снизилось — за последние три недели число болеющих COVID-9 иногородних жителей возросло всего на три человека, до 212.
Максимальный темп роста заболеваемости пришелся на Тобольск — за три недели число больных в нем увеличилось в 5,6 раза. В Тюмени за этот период стало в 1,6 раза больше. В Тюменском районе схожий показатель — в 1,5 раза.
Распределение заболевших коронавирусом с начала пандемии по муниципалитетам на 9 июля выглядит таким образом:
- Тюмень — 2492,
- Тюменский район — 268
- Тобольск — 118,
- Исетский район — 104,
- Ишим — 77,
- Казанский район — 56,
- Ишимский район — 54,
- Уватский район — 42,
- Ярковский район — 38,
- Вагайский район — 28,
- Ялуторовск — 26,
- Омутинский район —25,
- Ялуторовский район — 25,
- Голышмановский район — 22,
- Нижнетавдинский район —20,
- Тобольский район —20,
- Сладковский район — 17,
- Бердюжский район — 16,
- Аромашевский район — 16,
- Викуловский район —9,
- Заводуковский район — 9,
- Абатский район — 8,
- Упоровский район — 6,
- Сорокинский район — 3,
- Юргинский район — 2,
- Армизонский район — 0.
Ранее URA.RU сообщало, что эпидемия коронавируса в Тюменской области после резкого взрыва заболеваемости стала понемногу спадать — за последние сутки было зарегистрировано 72 случая новых заражений.
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