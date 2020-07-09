Быстрее всего в Тюменской области коронавирусом заражаются в Тобольске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени в десятки раз превышает показатели по районам области. С начала пандемии в городе зарегистрировано 2492 случаев заражения. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу. Среди муниципалитетов в тройку лидеров вырвался Тобольск, еще три недели назад занимавший восьмое место по численности заболевших. На втором месте по-прежнему остается Тюменский район.

«Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Тюменской области составляет 249 на 100 тыс. населения — это в два раза меньше, чем в среднем по России, и в полтора раза меньше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу», — отметили в штабе. Согласно статистике, число «завозных» случаев заболевания резко снизилось — за последние три недели число болеющих COVID-9 иногородних жителей возросло всего на три человека, до 212.

Максимальный темп роста заболеваемости пришелся на Тобольск — за три недели число больных в нем увеличилось в 5,6 раза. В Тюмени за этот период стало в 1,6 раза больше. В Тюменском районе схожий показатель — в 1,5 раза.

Распределение заболевших коронавирусом с начала пандемии по муниципалитетам на 9 июля выглядит таким образом:

Тюмень — 2492, Тюменский район — 268 Тобольск — 118, Исетский район — 104, Ишим — 77, Казанский район — 56, Ишимский район — 54, Уватский район — 42, Ярковский район — 38, Вагайский район — 28, Ялуторовск — 26, Омутинский район —25, Ялуторовский район — 25, Голышмановский район — 22, Нижнетавдинский район —20, Тобольский район —20, Сладковский район — 17, Бердюжский район — 16, Аромашевский район — 16, Викуловский район —9, Заводуковский район — 9, Абатский район — 8, Упоровский район — 6, Сорокинский район — 3, Юргинский район — 2, Армизонский район — 0.



Ранее URA.RU сообщало, что эпидемия коронавируса в Тюменской области после резкого взрыва заболеваемости стала понемногу спадать — за последние сутки было зарегистрировано 72 случая новых заражений.