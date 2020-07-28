Юрист убежден, что правоохранители преследуют его из-за профессиональной деятельности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Адвокатской палаты ЯНАО Владислав Любимый обратился в окружную прокуратуру и следственное управление СК РФ с просьбой о защите. Как рассказал юрист URA.RU, ему известно о якобы готовящейся против него провокации со стороны правоохранительных органов. Любимый полагает, что атака может быть связана с его профессиональной деятельностью.

О возможной провокации, по словам адвоката, его предупредили знакомые силовики. Любимый связывает преследование с тем, что он выступает защитником по ряду резонансных дел, в частности касающихся хищения нефтепродуктов. Отдельные дела, по мнению юриста, могут затрагивать интересы правоохранителей. После полученного от знакомых предупреждения Любимый опасается, что ему могут подбросить наркотики.

Кроме того, адвокат заметил, что с 18 июля его и членов его семьи преследуют автомобили с вооруженными людьми. Он предполагает, что это сотрудники правоохранительных органов. «Уже была неудачная попытка задержания. Меня подвозил домой один из клиентов, мы подъезжали к моему подъезду. Я заметил, как три машины начали сближаться с нашей, пришлось уезжать. А машины так и остались ждать во дворе. Из-за этого я вынужден несколько дней не ночевать дома», — рассказал URA.RU Любимый.

Обстоятельства вынудили адвоката написать открытое письмо (копия есть в распоряжении URA.RU). Сообщение Любимого адресовано прокурору ЯНАО Анатолию Васильеву, главе окружного следуправления СК Андрею Егорову, и. о. прокурора Ноябрьска Александру Доможирову и президенту Адвокатской палаты ЯНАО Владимиру Новкину. «Прошу принять меры по защите меня и членов моей семьи от всевозможных посягательств со стороны правоохранительных органов в связи с осуществлением деятельности адвоката», — говорится в письме.

На просьбу о помощи, как заявил Любимый, пока откликнулся только президент палаты Новкин. Он уже сообщил о проблеме коллеги в Федеральную палату адвокатов РФ. Из остальных ведомств юрист не получал ответа.

В прокуратуре ЯНАО не стали комментировать URA.RU письмо Любимого, пояснив, что не могут разглашать конфиденциальную информацию. В пресс-службе СУ СК России по ЯНАО попросили направить письменный запрос. В пресс-службе окружного УМВД сообщили, что Любимый не обращался по этому поводу в ОМВД по Ноябрьску.