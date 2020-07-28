Вода с противным запахом течет из Велижанского водозабора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям заречной части Тюмени уже три дня приходится мириться с плохим запахом воды из кранов. С проблемами столкнулись тюменцы, проживающие в Заречных микрорайонах, ММС, Тарманах, «Звездном городке», ЖК «Звездный», на Мысу и в других районах, чей водопровод запитан на Велижанский водозабор. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Он [запах] похож одновременно на хлорку, мазь Вишневского и навоз. Вчера постирала вещи с порошком и кондиционером, но запах на вещах все равно остался», — делится с агентством проживающая на Мысу тюменка Регина Черезова. И отмечает, что запах появился вечером 26 июля. Еще одна жительница Матмасс на условиях анонимности поделилась с URA.RU, что у них в микрорайоне вода и вовсе пахнет навозом. При этом, по ее словам, на Водоканале в ответ на претензии сообщают, что все показатели в норме.

Как сообщили URA.RU в «Тюмень Водоканале», по их исследованиям состав воды соответствует нормам. «Велижанский водозабор — подземный источник. Система очистки работает в штатном режиме, по результатам анализов все химические и органолептические показатели в норме. Знаем о проблемах с запахом, нашей главной задачей было убедиться, что вода безопасна», — сообщили в пресс-службе организации. И отметили, что сейчас работают над выявлением источника запаха.

Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка Прииртышский Тобольского района планируют обратиться к губернатору Александру Моору с жалобой на качество воды, которая внешне похожа на квас.