Среди вахтовиков ЯНАО произошла крупная вспышка COVID-19

Всего в ЯНАО зафиксировано 10 673 инфицированных Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 136 человек. Больше всего случаев приходится на вахтовиков, среди которых 38 заразившихся. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Активно пополняют статистику заболевших вахтовые работники. Поэтому в регионе продолжится усиленный контроль за соблюдением предприятиями, работающими в округе, мер безопасности, соответствующих режиму повышенной готовности», — сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

На населенные пункты Ямала пришлось 98 новых случаев. Больше всего пациентов обнаружили в Ноябрьске, там заразились 25 горожан. В Новом Уренгое, который стал терять лидерство по ежесуточному приросту, вирус нашли у 17 человек. Чуть меньше, 16, пациентов в Губкинском, еще 15 — в Тарко-Сале. В Салехарде заболели восемь жителей, в Муравленко — семь. Всего в регионе выявлено 10 673 инфицированных, 6 663 человека полностью вылечились.

Также за минувший день в ЯНАО скончалась пожилая пациентка, у которой диагностировали коронавирус. «В Новом Уренгое скончалась 87-летняя женщина. Болезнь протекала тяжело, пациентка находилась на ИВЛ», — отметил Новиков. Женщина стала 74-й жертвой инфекции в регионе. С 25 июля в ЯНАО умерло четыре человека с коронавирусом.

Ранее власти ЯНАО сняли запрет на посещение фитнес-центров и бассейнов, который был введен из-за пандемии. С 28 июля ямальцам вновь разрешено ходить в государственные и частные спортивные залы. Несмотря на это, окружное правительство пока не может перейти ко второму этапу снятия карантина. В регионе ежедневно заболевает больше 100 человек, из-за чего коэффициент распространения инфекции (Rt) уже долгое время равен 1,01. По этой причине ямальские власти пока не могут перейти ко второму этапу снятия ограничений. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для этого коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. Карантин на Ямале продлен до 15 августа.