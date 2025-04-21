Путин заступился за россиян из-за дорогих платежек по ЖКХ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что преждевременное повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства негативно сказывается на благосостоянии населения. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ
«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов [ЖКХ] потом все: до свидания. <...> Такие удары по карману граждан ничем не оправданы», — заявил Путин во время заседания. Он отметил, что принятие решения относительно индексации через один, два или три года представляется практически невозможным без предоставления федеральных субсидий.
Ранее глава Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил о возможном введении в России порядка взыскания задолженности за ЖКУ посредством исполнительной надписи нотариуса. Это позволит обходиться без обращения в судебные инстанции, передает РАПСИ.
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