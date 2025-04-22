Ипотечный рынок РФ может откатиться на восемь лет

Аналитики Национального кредитного рейтинга (НКР) прогнозируют значительное сокращение количества выданных ипотечных кредитов в России в 2025 году. Ожидается, что их число упадет до 0,8-1 миллиона, что сопоставимо с показателями 2016 года и на 30-40% ниже уровня 2024 года.
«Российское ипотечное кредитование по итогам 2025 года, вероятно, покажет худший результат за восемь лет по числу выданных кредитов. Сегмент держится на льготных госпрограммах и ждет последовательного снижения ставок», — следует из аналитической записки рейтингового агентства НКР, находящейся в распоряжении «РБК». По их данным, общий объем выданных ипотечных ссуд в денежном выражении также уменьшится, но менее значительно — на 25-30%, достигнув отметок в 3,3-3,7 триллиона рублей. Это объясняется увеличением среднего размера кредита.
Эксперты связывают сокращение ипотечного рынка с отменой льготной ипотеки под 8% на новое жилье и повышением ключевой ставки, что привело к росту рыночных ставок до 30% и выше. Помимо этого, в 2025 году ожидается введение новых макропруденциальных лимитов, которые позволят ограничивать долю рискованных кредитов в новых выдачах.
Сложная экономическая ситуация привела к тому, что многие заемщики предпочли вложить свои средства в депозиты или сберегательные счета, а не гасить ипотеку досрочно. В результате общий рост ипотечного портфеля оценивается на уровне 5-7%, что соответствует объему в 20,1-20,5 триллиона рублей.
Ранее аналитики Frank RG сообщали, что в первом квартале 2025 года объем выданных ипотечных кредитов в России снизился на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за мер Центробанка и роста ставок. Несмотря на небольшое оживление весной, доступность ипотеки для населения остается низкой: для покупки квартиры требуется доход, значительно превышающий среднюю зарплату в регионе.
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