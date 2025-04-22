Новым генеральным директором платформы VK Видео стала телеведущая Марианна Максимовская, сообщили в пресс-службе компании. Она будет внедрять инновационные форматы контента, соответствующие современным трендам и потребностям аудитории, и отвечать за разработку стратегий деятельности платформы.
«Марианна создала и запустила большое количество успешных телевизионных продуктов, которые были высоко оценены зрителями и профессиональным сообществом. Опыт и экспертиза Марианны в управлении командами, стратегическом развитии медиа-платформ и в продюсировании контента, помогут VK Видео реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Марианна Максимовская с 1991 по 2015 годы занимала различные должности на крупнейших федеральных телеканалах России (НТВ, ТВ6, ТВС и РЕН ТВ). Позднее она присоединилась к мессенджеру VK. Женщина перешла туда из крупнейшей коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и Партнеры», где с 2015 года занимала пост вице-президента, а в 2018 году была президентом компании.
Максимовская удостоена восьми премий ТЭФИ, а также награждена премиями «Олимпия», «Золотое перо» Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы, премией имени Артема Боровика и премией «Телегранд». С 2007 года она состоит в Академии Российского телевидения.
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