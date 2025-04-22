Песков ответил на слова Трампа, что на Украине установится мир за три дня

Песков: установление мира на Украине не нужно ставить в жесткие временные рамки
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Песков заявил, что РФ ведет контакты с США по украинскому миру
Песков заявил, что РФ ведет контакты с США по украинскому миру Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Урегулирование конфликта на Украине не нужно укладывать в жесткие временные рамки, потому что иначе не установится жизнеспособный мир. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на предложение лидера США Дональда Трампа об установлении мира в конфликте в течение трех дней.

«Мы продолжаем наш контакт с американцами по различным каналам. Тема настолько сложная, связанная с урегулированием, что, наверное, не стоит ставить жесткие временные рамки и пытаться уложить жизнеспособное урегулирование в короткие временные рамки», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале корреспондента. 

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что Владимир Путин в ответ на предложение украинской стороны после пасхального перемирия продолжить мораторий на удары заявил о необходимости двусторонних контактов. В том числе, с Украиной. Однако киевское правительство ранее законодательно запретило переговоры с Россией и действий для отмены подобного предпринято не было, отметил Песков. 

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Урегулирование конфликта на Украине не нужно укладывать в жесткие временные рамки, потому что иначе не установится жизнеспособный мир. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на предложение лидера США Дональда Трампа об установлении мира в конфликте в течение трех дней. «Мы продолжаем наш контакт с американцами по различным каналам. Тема настолько сложная, связанная с урегулированием, что, наверное, не стоит ставить жесткие временные рамки и пытаться уложить жизнеспособное урегулирование в короткие временные рамки», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале корреспондента.  Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что Владимир Путин в ответ на предложение украинской стороны после пасхального перемирия продолжить мораторий на удары заявил о необходимости двусторонних контактов. В том числе, с Украиной. Однако киевское правительство ранее законодательно запретило переговоры с Россией и действий для отмены подобного предпринято не было, отметил Песков. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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