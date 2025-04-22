ВС РФ освободили Сухую Балку в ДНР

Российские военные взяли под контроль Сухую Балку в Донецкой Народной Республике. В Минобороны РФ сообщили, что операцию успешно провели подразделения «Южной» группировки войск.
«В результате активных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в районах населенных пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр и Яблоновка в ДНР были нанесены удары по скоплениям личного состава и технике бригад ВСУ. В результате украинские военные потеряли до 300 бойцов, а также танк, пять боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия и одну пусковую установку реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Также отмечается, что за 22 апреля на фронте в Каменке, Дорошовке, Московке Харьковской области и в Новом, Кировске и Ямполе в ДНР потери ВСУ составили до 250 бойцов, несколько боевых машин и орудий. Также были поражены три склада с боеприпасами. Помимо прочего, российские средства ПВО сбили 99 дронов противника, говорится в сводке Минобороны.
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