Власти ЯНАО спасают кафе и рестораны от закрытия в карантин

Владельцам точек общепита готовы возместить расходы и коммуналку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Урал. Новые возможности

Владельцы кафе и ресторанов в ЯНАО, которым предсказывали крах бизнеса из-за пандемии коронавируса, получат от правительства региона денежную помощь. Предпринимателям готовы компенсировать расходы и оплатить коммуналку за весь период карантина. Об этом URA.RU сообщили в окружной администрации.

«Для сферы общественного питания предусмотрена компенсация расходов до 200 тысяч рублей. Этой мерой воспользовались 225 предпринимателей, еще более 40 заявок — на рассмотрении. Также по мере открытия предприятиям будут компенсированы затраты на коммунальные платежи за весь период ограничений», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

Кроме того, во время пандемии в регионе отслеживали, как ограничения сказываются на предпринимателях. В июне муниципальные власти ЯНАО проводили мониторинг состояния бизнеса. «Большинство организаций работают на доставку с сохранением персонала, массовых закрытий не выявлено», — уточнили в правительстве Ямала.

В конце июля уполномоченный по правам предпринимателей в ЯНАО Вадим Елизаров дал прогноз, что большая часть кафе и ресторанов не переживет карантин по коронавирусу. По мнению омбудсмена, большинство ямальских точек общепита закроются во второй половине 2020 года, поскольку владельцы «не видят перспектив» и готовы ликвидировать бизнес.

Из-за угрозы закрытия предприятий на Ямале окружные власти ранее решили поддержать коммерсантов. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов расширил список сфер бизнеса, которым положены льготы из-за эпидемии коронавируса. До этого глава Ямала подписал третий пакет мер поддержки предпринимателей, согласно которому субсидии могут получить самозанятые ямальцы. Также на льготы могут рассчитывать компании ЯНАО, потерявшие из-за карантина по коронавирусу более половины выручки. Им положен заем до миллиона рублей под 1%.

Карантин в ЯНАО продлен до 15 августа. Ранее власти ослабили ограничения, разрешив ямальцам ходить в бассейны и тренажерные залы. В округе по-прежнему запрещено посещать места общепита.