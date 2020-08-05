Андрей Барышников покинул Минприроды РФ и вернулся на Ямал Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший директор Росзаповедцентра Минприроды РФ Андрей Барышников занял пост в правительстве ЯНАО. Чиновник, покинувший федеральную структуру в феврале, устроился в управление делами окружной администрации. Информацию о новом месте работы Барышникова URA.RU сообщили источники, сам служащий подтвердил информацию.

По словам Барышникова, он устроился в ямальское правительство в июле. Там он занимает должность заместителя управляющего делами администрации. «Курирую подведомственные учреждения управделами правительства ЯНАО», — пояснил агентству Барышников. Чиновник уже значится в списке сотрудников департамента на сайте правительства.

По данным собеседников URA.RU во властных кругах, новый работник правительства не устраивал руководителей в Минприроды, поэтому ему предложили уйти в отставку по собственному желанию. Сам Барышников пояснил, что покинул министерство, «потому что все сделал». «Все задачи, которые были поставлены передо мной, все выполнил», — сказал Барышников.

Оперативно получить комментарий Миниприроды России об уходе Барышникова URA.RU не удалось. В пресс-службу ведомства направлен письменный запрос, ответ на него пока не последовал.

Барышников возглавил Росзаповедцентр в октябре 2018 года. До этого он руководил Российским центром освоения Арктики. Чиновник стал одним из ямальцев, которых экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин взял в свою команду после назначения на пост министра природы РФ.

Вместе с тем Барышников — не первый подчиненный Кобылкина, покинувший Минприроды РФ и вернувшийся в ЯНАО. За последнее время из ведомства ушли экс-директор телекомпании «Ямал-Регион» Артем Чефранов, глава одного из департаментов Алексей Титовский, ставший впоследствии главой Салехарда, и пресс-секретарь министра Наталья Хлопунова, которую, по данным инсайдеров URA.RU, рассматривали на пост главы медиахолдинга ямальских властей.