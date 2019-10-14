Ямалец покинул пост в министерстве Кобылкина

Из Минприроды, которое возглавляет Дмитрий Кобылкин (на фото), ушел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший директор ОГТРК «Ямал-Регион» Артем Чефранов, назначенный на пост в Минприроды России, ушел в отставку. Об этом сообщили источники «URA.RU».

На должности главы дирекции по обслуживанию служебных зданий министерства ямалец проработал почти год. Сам Чефранов подтвердил свой уход. «Да, подтверждаю. Ухожу по состоянию здоровья», — отметил Чефранов. Он добавил, что покинул пост несколько дней назад. В пресс-службе Минприроды сообщили, что Чефранов написал заявление «по собственному желанию».

О перспективах на будущее Чефранов заявил: «Пока никаких планов нет. Заняться собственным здоровьем, в первую очередь». Он также добавил, что выражает благодарность заместителю министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина Елене Пановой за совместную работу и «внимательное человеческое отношение». По словам источников агентства, именно Панова пригласила Чефранова на высокую должность.

Чефранов перешел из ОГТРК «Ямал-Регион» в Минприроды в 2018 году. Он возглавил «Дирекцию по обслуживанию служебных зданий Минприроды России и подведомственных организаций».