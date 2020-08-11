В коронавирусной больнице Кургана запретили пить воду

В больнице №2 воду можно использовать только для технических целей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городской больнице №2 вода не соответствует требованиям СанПиН. Об этом 12 августа сообщила URA.RU пресс-служба компании «Водный Союз». В данной больнице лечат зараженных коронавирусом.

«Результаты анализов показали, что во всем микрорайоне [Рябково], кроме городской больницы №2, вода соответствует требованиям СанПиН», — рассказали в пресс-службе. Аккредитованная лаборатория компании провела исследования качества воды в трех контрольных точках микрорайона.

В больнице были промыты и обеззаражены системы холодного водоснабжения. Следующие результаты анализа воды будут опубликованы 13 августа. «Согласно ранее поданным заявкам у нас, в том числе в городскую больницу №2, осуществляется подвоз воды два раза в день. Ее будут привозить до тех пор, пока анализ не покажет, что вода в норме», — добавили в «Водном Союзе».

8 августа в Кургане для ремонта запорной арматуры прекращалась подача воды с Арбинских водозаборных очистных сооружений. После возобновления подачи стало известно, что в пяти районах вода не была пригодна для питья. На данный момент, вода не соответствует нормам только в больнице №2.

Необходимо около 22 млрд рублей, чтобы полностью обновить городские системы водоснабжения и водоотведения. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.