Кандидаты в заксобрание ЯНАО от пяти партий вышли из борьбы

На выборы зарегистрировалось 302 кандидата, из них 50 — по одномандатным округам Фото: пресс-служба ИК ЯНАО

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

По информации ямальской окружной избирательной комиссии, кандидаты в законодательное собрание ЯНАО написали заявление о самоотводе. Речь идет о представителях «Справедливой России», «Единой России» и «Партии Роста», КПРФ и КПСС.

«Всего подано пять заявлений от кандидатов, пожелавших снять свои кандидатуры», — сообщили в избиркоме. Из борьбы за мандаты вышли по одному представителю от ЕР, СР и «Партии Роста», также от КПРФ и КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости).

Всего на выборы в региональный парламент зарегистрировались 302 кандидата. По 11 одномандатным округам зарегистрировано 50 кандидатов, из которых 11 единороссов, 11 либерал-демократов, 10 «эсеров», семеро представителей КПРФ и 11 самовыдвиженцев.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин, выдвигавшийся от «Единой России», решил снять свою кандидатуру из-за проблем со здоровьем. У главы города намечается серьезное медицинское обследование в связи с осложнившимися последствиями травмы ноги.