В ЯНАО осудили серийного убийцу, которого искали 20 лет

Мужчину отправили в колонию строгого режима на 19 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО суд вынес приговор мужчине из Надыма, который совершил три убийства в 2000 году. От его рук погибли ребенок и две женщины, одну из которых осужденный изнасиловал. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 19 лет, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО.

Первое убийство произошло в Надыме в июле 2000 года. Осужденный пришел в гости к своей знакомой, желая изнасиловать ее. Во время общения он внезапно ударил подругу по голове принесенным с собой молотком, от чего девушка потеряла сознание, и совершил задуманное. Впоследствии злоумышленник решил убить знакомую и зарезал ее ножом. Только после этого мужчина заметил в квартире 6-летнего сына погибшей. Испугавшись, что ребенок его опознает, осужденный избил его молотком по голове и ударил ножом в живот 18 раз.

Через несколько месяцев, в октябре, мужчина вновь совершил убийство. Во время застолья в гостях у знакомой он поссорился с ней, после чего нашел в квартире молоток и несколько раз ударил девушку по голове. Добить жертву злоумышленник решил ножом и нанес ей 22 ранения в разные части тела.

Расследование убийств осложнялось тем, что у осужденного был брат-близнец, также живший в Надыме. Мужчину не могли поймать до 2019 года. «В тот момент обвиняемый уже отбывал наказание за другие тяжкие преступления против личности», — уточнили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. С учетом доказательств злоумышленних признал вину в тройном убийстве.