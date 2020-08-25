Бывший курганский митрополит продержался на новом месте один год

Митрополит Иосиф переезжает в Улан-Удэ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший курганский митрополит Иосиф освобожден от управления Симбирской епархией (Ульяновск) через год после назначения. Решение Священного Синода РПЦ опубликовано на сайте Московского Патриархата. При этом Иосиф получил новую должность в Бурятии.

«Митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским, главой Бурятской митрополии, назначен митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф, освобожденный от управления Симбирской епархией», — говорится в сообщении. На сайте Симбирской епархии сообщается, что новым руководителем будет митрополит Лонгин, ранее возглавлявший Саратовскую и Вольскую митрополию. Получить оперативные комментарии о причинах перевода Иосифа URA.RU не удалось.

«Иосиф переводится на равнозначную должность, но это для него, по сути, ссылка. Регион не простой, значительная часть населения — буддисты. Не сравнить с Ульяновском», — заявил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Он напомнил, что митрополит уехал из Кургана в сентябре 2019 года после череды скандалов и пожара, уничтожившего храм в Чимеево и чудотворную икону. При этом Иосиф не был морально готов переезжать из Кургана, а решение о переводе стало для него полной неожиданностью.

Митрополит Иосиф прибыл в Курган в мае 2015 года. После этого прихожане неоднократно жаловались на грубость и нетерпимость в местных церквях, собирали подписи об отстранении Иосифа, обвиняли его ближайших сподвижников в употреблении наркотиков, педофилии и других преступлениях. С 2002 по 2015 годы Иосиф служил в Еврейской автономной области. Таким образом, спустя пять лет он вновь возвращается на Дальний Восток.