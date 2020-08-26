Россиян заставят вернуть начисленные по ошибке пенсии

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Клипарт. Сургут , пенсия, страховое свидетельство, пенсионное страхование
ПФР предстоит взыскать деньги, ошибочно переведенные умершим гражданам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Помимо обязательств по выплате недополученных россиянами пенсий Пенсионному фонду РФ предстоит провести работу по взыскиванию выплат, по ошибке перечисленных умершим гражданам. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения Наталья Залюбовская.

«Чтобы исключить нарушения, надо, с одной стороны, провести тщательный аудит каждого пенсионера, после чего заложить в бюджет выплаты по всем недоплатам. Деньги, полученные родственниками умерших, придется взыскивать через суд, что тоже будет иметь определенные временные и финансовые издержки», — подчеркнула Залюбовская. По ее словам, все происходящее в очередной раз говорит об отсутствии прозрачности в пенсионной системе страны.

Помимо этого, Наталья Залюбовская рассказала URA.RU о механизме выплаты россиянам недостающих пенсий. По ее мнению, обязательства по выплатам возьмет на себя правительство РФ.

Ранее стало известно о том, что ПФР по ошибке перечислил умершим пенсионерам пособия на сумму более 377 миллионов рублей. Ошибка возникла в результате несвоевременного поступления в фонд сведений о смерти. Деньги, которые успел снять родственники умерших пенсионеров, собираются возвращать через суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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