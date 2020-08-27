27 августа 2020
26 августа 2020

В центре Кургана отключат воду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отключение ХВС. Курган , быт, отключение воды, водоснабжение, раковина, посуда, кухня, водопроводный кран, хвс
Воду отключат 29 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за ремонта 29 августа в центре Кургана 16 домов оставят без воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«В субботу, 29 августа, „Водный Союз“ сделает врезки водопровода на линии холодного водоснабжения по адресу: ул. Ленина, 33. Для этого потребуется ограничить водоснабжение ряда домов в центре города», — рассказали в компании. Воду отключат с 10:00 до 21:00.

Без воды останутся дома по адресам:

— ул. К. Мяготина, № 124а, 126;

— ул. Ленина, № 27, 31, 33, 36, 36а, 38, 40, 40а;

— ул. Пушкина, № 114, 114а, 116, 167;

— ул. Гоголя, № 61, 83.

«Водный Союз» проводит капитальный ремонт водопровода диаметром 200 мм на улице Ленина, 33, где ранее произошла авария. Все работы завершат до 20:00 4 сентября. В этот день на участке Ленина от улицы К. Мяготина до улицы Пушкина откроют движение.

В Кургане изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. Чтобы полностью обновить городские системы водоснабжения и водоотведения, нужно около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...