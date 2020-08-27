В центре Кургана отключат воду

Из-за ремонта 29 августа в центре Кургана 16 домов оставят без воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».
«В субботу, 29 августа, „Водный Союз“ сделает врезки водопровода на линии холодного водоснабжения по адресу: ул. Ленина, 33. Для этого потребуется ограничить водоснабжение ряда домов в центре города», — рассказали в компании. Воду отключат с 10:00 до 21:00.
Без воды останутся дома по адресам:
— ул. К. Мяготина, № 124а, 126;
— ул. Ленина, № 27, 31, 33, 36, 36а, 38, 40, 40а;
— ул. Пушкина, № 114, 114а, 116, 167;
— ул. Гоголя, № 61, 83.
«Водный Союз» проводит капитальный ремонт водопровода диаметром 200 мм на улице Ленина, 33, где ранее произошла авария. Все работы завершат до 20:00 4 сентября. В этот день на участке Ленина от улицы К. Мяготина до улицы Пушкина откроют движение.
В Кургане изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. Чтобы полностью обновить городские системы водоснабжения и водоотведения, нужно около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.
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