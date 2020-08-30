В тюменской питьевой воде обнаружили хлор и аммиак

Роспотребнадзор нашел нарушения в работе ООО «Тюмень Водоканал» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Роспотребнадзор обнаружил превышение хлора и аммиака в тюменской воде. Информация об этом была опубликована на официальном сайте прокуратуры Тюменской области. Там указано, что нарушения выявлены в результате проверки, которую инициировало ведомство.

«Проведение проверки было поручено Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области, которым проведен отбор проб воды на Велижанском водозаборе. По итогам экспертизы установлено несоответствие воды требованиям санитарных правил и норм по показателям «хлор остаточный связанный» и «массовая концентрация аммиака и аммонийных солей», — сообщает областная прокуратура.

Роспотребнадзор выдал ООО «Тюмень Водоканал» предписание на устранение нарушений. Также решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). Ранее тюменцы неоднократно жаловались в соцсетях на странный запах воды, которая течет из-под крана. Но в Водоканале на претензии отвечали, что вода из Велижанского водозабора соответствует всем требованиям и нормам.