Тюменцы пожаловались на воду из крана с трупным запахом

Из-за запаха воды тюменец хочет выйти на пикет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Заречного микрорайона Тюмени жалуются на то, что из крана течет вода, которая пахнет болотом и трупами. Информацию об этом анонимный пользователь разместил в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». По его словам, в первую очередь, от воды страдают дети и животные.

«Дорогой водоканал, что произошло с водоснабжением в Заречной части города? Почему вода пахнет трупами, лягушками и болотом? Тут живут люди, которые платят за ваши услуги деньги. Верните все как было или местные жители выйдут на пикет!», — возмущается автор поста.

В пресс-службе водоканала корреспонденту URA.RU сообщили, что проблема с неприятным запахом не остались без внимания. Работы по его устранению уже ведутся. «Мы загрузили в фильтры восемь тонн активированного угля, что на время позволило уменьшить неприятный запах. Сегодня догружаем еще семь тонн. Кроме того, сейчас, на Метелевской водоочистительной станции [к которой относится Заречный микрорайон] изменяется способ очистки воды и реконструируется реагентное хозяйство» — добавили в Росводоканале.

Ранее агенство писало о том, что Роспотребнадзор обнаружил в тюменской воде превышенное содержание хлора и аммиака. По этому факту обсуждается вопрос о возбуждении дела по факту административного правонарушения.