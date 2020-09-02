Мэрию столицы ЯНАО заставили стать собственником бесхозной дороги

Суд обязал администрацию Салехарда (ЯНАО) зарегистрировать в качестве муниципальной собственности участок дороги в микрорайоне Первомайском. Как сообщила окружная прокуратура, бесхозный статус дороги нарушал законодательство и создавал угрозу безопасности движения.
Проверка показала, что в собственность горадминистрации не была оформлена ни сама дорога, ни земля, по которой она проложена, ни расположенные на ней конструктивные элементы. «Прокуратура города направила в адрес главы администрации представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое оставлено без удовлетворения», — говорится в сообщении надзорного органа.
Бесхозный статус дороги общего пользования означал, что контролировать ее техническое состояние было бы невозможно. Это, в свою очередь, могло представлять угрозу безопасности для участников дорожного движения.
Чтобы обязать мэрию решить вопрос с бесхозной дорогой, представителям прокуратуры пришлось обращаться в суд. Там требования надзорщиков поддержали в полном объеме.
Оперативно выяснить в мэрии Салехарда, с чем была связана задержка в исполнении законодательства, не удалось. На момент публикации ответа из пресс-службы горадминистрации не поступило.
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