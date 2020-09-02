02 сентября 2020
01 сентября 2020

Мэрию столицы ЯНАО заставили стать собственником бесхозной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Период самоизоляции. Пермь, знак осторожно дети, дорога
Ничейный статус дороги угрожал безопасности движения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Суд обязал администрацию Салехарда (ЯНАО) зарегистрировать в качестве муниципальной собственности участок дороги в микрорайоне Первомайском. Как сообщила окружная прокуратура, бесхозный статус дороги нарушал законодательство и создавал угрозу безопасности движения.

Проверка показала, что в собственность горадминистрации не была оформлена ни сама дорога, ни земля, по которой она проложена, ни расположенные на ней конструктивные элементы. «Прокуратура города направила в адрес главы администрации представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое оставлено без удовлетворения», — говорится в сообщении надзорного органа.

Бесхозный статус дороги общего пользования означал, что контролировать ее техническое состояние было бы невозможно. Это, в свою очередь, могло представлять угрозу безопасности для участников дорожного движения.

Чтобы обязать мэрию решить вопрос с бесхозной дорогой, представителям прокуратуры пришлось обращаться в суд. Там требования надзорщиков поддержали в полном объеме.

Оперативно выяснить в мэрии Салехарда, с чем была связана задержка в исполнении законодательства, не удалось. На момент публикации ответа из пресс-службы горадминистрации не поступило.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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