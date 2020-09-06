Губернатор Артюхов назвал причину разрушения дороги в ЯНАО

Дорогу в Аксарку начнут ремонтировать в 2021 году Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Дорога из столицы ЯНАО Салехарда в Аксарку пришла в негодность из-за потепления. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки в Приуральский район.

«Ключевой вопрос для жителей районного центра — это дорога. Главная причина, по которой она пришла в негодность, — потепление», — сообщил глава региона. По словам Дмитрия Артюхова, сейчас необходимо провести дополнительную отсыпку, чтобы разделить мерзлоту и верхний слой дороги.

Работы по восстановлению трассы и приведению ее в нормальное состояние начнутся только в 2021 году. Особое внимание при этом будет уделено девяти последним километрам до райцентра — участок нужно довести до соответствия современным требованиям, отметил глава региона.

При этом ранее стало известно, что департамент госзакупок ЯНАО искал подрядчика на ремонт девятикилометрового подъезда к Аксарке, однако аукцион был признан несостоявшимся. В ходе запланированной реконструкции, цена которой составит более 1,7 млрд рублей, будет проведено устройство двухслойного щебеночного основания и подъем проблемного участка.

Ранее неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства в ЯНАО стало причиной отставки главы окружного дептранса Максима Першикова. Губернатор заявил об увольнении чиновника по итогам рабочей поездки по ямальскому участку трассы «Сургут — Салехард».