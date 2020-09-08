Utair разрешила перевозить в салоне самолета до 10 животных

В авиакомпании Utair разрешили перевозить в салоне самолета одновременно до 10 домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«По новым правилам в салоне эконом-класса можно будет разместить до восьми животных, в бизнес-классе — до двух», — говорится в сообщении. Отмечается, что большинство авиакомпаний разрешает брать на борт не более трех животных. Билет для домашнего любимца будет стоить 3 000 рублей по России и 50 евро на международных рейсах. Животных-поводырей можно перевозить бесплатно.
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что «Аэрофлот» не пустил на борт самолета слишком толстого кота, который весит 10 кг, передает «Национальная служба новостей». Хозяин нашел похожее животное, с которым прошел регистрацию, после чего подменил его на своего. Михаил Галин, который тайно пронес на борт самолета своего толстого кота Виктора, предложил «Аэрофлоту» перевести его аннулированные мили на благотворительность.
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