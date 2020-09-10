В истории о травле сотрудницы музея в ЯНАО не нашли нарушений

Сотрудница Эколого-краеведческого музея в Муравленко уволилась из-за притеснений и насмешек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проверка, проведенная в Эколого-краеведческом музее города Муравленко (ЯНАО) не нашла нарушений в истории с увольнением Анисы Шаяхметовой, обвинившей коллег в травле по национальному признаку. Как рассказала URA.RU сама участница конфликта, она до сих пор не нашла работу, а на ее место взяли родственника одной из своих недоброжелательниц.

«Управлением культуры и молодежной политики <…> проведена служебная проверка в отношении деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК) „Эколого-краеведческий музей“, — рассказала собеседница. — Признаков травли по принципу личной неприязни и национальной принадлежности, публичных унижений чести и достоинства комиссией не установлено». Директору учреждения было рекомендовано принять меры по формированию и укреплению в коллективе благоприятного морально-психологического климата.

Шаяхметову возмущает, что ее мнения никто не спрашивал. Проверку провели без ее участия, хотя она была готова предоставить аудиозаписи оскорблений в ее адрес.

Получить комментарии в администрации Муравленко не удалось, по телефонам отдела общественных связей и в управлении культуры и молодежной политики на звонки никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что Шаяхметова уволилась под давлением коллег. Как утверждала женщина, часть работников музея смеялись над ней и унижали по национальному признаку. В самом музее тогда тогда объясняли случившееся характером Шаяхметовой. Та якобы клеветала на коллег и сама создавала конфликты.