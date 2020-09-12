Тюменцы неохотно идут на избирательные участки

К полудню явка избирателей не превысила 15% Фото: Илья Московец © URA.RU

К полудню 13 сентября явка на избирательные участки в Тюменской области не достигла и 15%. Об этом со ссылкой на председателя региональной избирательной комиссии Игоря Халина сообщил региональный оперативный штаб. Самые низкие показатели по явке зафиксированы на довыборах в областную думу.

«Явка на выборы в целом по Тюменской области на 12 часов, с учетом досрочного голосования, составила 12,91% или 80 тыс. 256 человек. Досрочно проголосовали 24 тыс. 472 человека или 3,94% от общего количества избирателей. Все избирательные участки в единый день голосования открылись без задержек», — сообщил Халин во время брифинга.

На данный момент, самая низкая явка наблюдается на довыборах в тюменскую областную думу — 4,94%. А самая высокая активность избирателей на выборах в Ишимскую городской думу — 20,31%. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области в голосовании примут участие жители пяти муниципальных районов и 24 сельских образований.