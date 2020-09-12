Оппозиция выигрывает на выборах в одном из округов Кургана

В одном из курганских округов лидирует не «Единая Россия» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганской области завершились выборы депутатов в облдуму. На одном из округов в Кургане в лидеры выбилась ЛДПР. Первые результаты в системе ГАС «Выборы» приведены после подсчета 4344 бюллетеней.

«По предварительным данным, в Железнодорожном округе за партию ЛДПР проголосовал 41% избирателей. «Единую Россию» поддержали 28%. Коммунисты набрали 15%, и почти на равных (по 7%) набрали «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров», — указано на сайте системы. В Железнодорожном округе обработано 411 бюллетеней.

В Западном округе Кургана (обработано 645 бюллетеней) численный перевес у «Единой России» (34%), но рядом идет КПРФ (31%). По другим округам «Единая Россия» лидирует с отрывом. В среднем списочники собрали 44% голосов.

Наибольшую поддержку (55%) единороссы получили по Щучанскому округу. Кроме того, по данным инсайдеров и экзитполов, на всех одномандатных округах побеждают кандидаты от ЕР.

В Курганской области завершилось трехдневное голосование на выборах в областную думу, в 22 районные думы и в Шадринскую городскую думу. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.