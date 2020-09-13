Скандальный экс-глава курганского района не прошел в облдуму

Экс-мэр Иван Светличный пошел в Курганскую облдуму не от своего района, но это не помогло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Бывший глава Целинного района (Курганская область) Иван Светличный, которого после серии скандалов депутаты освободили от должности, не прошел в облдуму. Он выдвигался не от своего района и был единственным в регионе, кто шел от «Партии роста». Данные с предварительными итогами выборов в Зауралье опубликованы на сайте ГАС «Выборы».

Экс-единоросс Светличный шел на выборы в Курганскую облдуму от «Партии роста» по одномандатному округу №16 (Макушинский, Мокроусовский, Петуховский и Частоозерский районы). «За Ивана Светличного проголосовал 741 человек (4,6%) из 16055. Лидером голосования стал Олег Логинов, набравший 9815 голосов (61%)», — говорится на сайте.

Глава курганского отделения «Партии роста» Леонид Бычков в разговоре с URA.RU объяснил большое отставание своего кандидата от лидера тем, что партия мало известна в регионе. Люди не знают ее, поэтому и не голосовали. Телефонный номер Светличного был постоянно занят, поэтому получить его комментарии агентству не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты районной думы поставили «неуд» работе главы по итогам 2019 года. Были скандалы, в том числе связанные с кадровой политикой властей. Так, Светличный дважды увольнял двух своих заместителей — Елену Гарипову и Петра Скоробогатова, но оба чиновника дважды возвращались на работу по решению суда. Также Иван Светличный ездит на машине, принадлежащей свердловской компании. При этом он не указал автомобиль в декларации о доходах. В администрации района в середине июня проходила выемка документов. Прокуратура признала, что Светличный незаконно выписал себе премию.