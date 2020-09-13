В ЯНАО прокуратура пришла к мэру из-за конфликта с жителем

После вмешательства прокуроров Михаил Михеев ответил на жалобу односельчанина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу Мужевского сельского поселения ЯНАО Михаила Михеева оштрафовали за то, что он проигнорировал жалобу местного жителя. Об этом рассказали в окружной прокуратуре. За последние недели Михеев уже не первый раз попадается на отказах отвечать односельчанам.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что житель села пожаловался в администрацию на ненадлежащее содержание домашних животных в населенном пункте. По закону на подобные жалобы мэр должен отвечать в течение 30 дней. Михеев проигнорировал заявление. Сразу после этого мужчина отправился в прокуратуру.

Прокурор Шурышкарского района возбудил в отношении чиновника административное дело. Суд приговорил его к штрафу в 5 тысяч рублей и обязал отреагировать на жалобу. Только после вмешательства надзорного органа заявитель получил ответ из мэрии.

В начале сентября Михеев уже был оштрафован за такое же нарушение. Тогда он не стал отвечать на коллективное обращение граждан, связанное с утилизацией твердых отходов. В ситуации решила разобраться прокуратура. После проверки вопросы жителей были решены, а надзорное ведомство взяло ситуацию на свой контроль.