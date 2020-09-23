23 сентября 2020

У курганцев худший результат по коронавирусу за полтора месяца

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Больных в регионе лечат в Кургане и нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 24 сентября подтвердился 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это худший результат в регионе по количеству новых заражений после 3 августа.

«На 24 сентября в Курганской области лабораторно подтвержден 31 новый случай COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 21 зараженного обнаружили в Кургане, остальных — в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Мишкинском, Целинном и Юргамышском районах.

С начала пандемии в регионе выявили 3642 больных коронавирусом, из них выздоровел 3101 человек, 28 — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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