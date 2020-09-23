У курганцев худший результат по коронавирусу за полтора месяца

В Курганской области 24 сентября подтвердился 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это худший результат в регионе по количеству новых заражений после 3 августа.
«На 24 сентября в Курганской области лабораторно подтвержден 31 новый случай COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 21 зараженного обнаружили в Кургане, остальных — в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Мишкинском, Целинном и Юргамышском районах.
С начала пандемии в регионе выявили 3642 больных коронавирусом, из них выздоровел 3101 человек, 28 — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.
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