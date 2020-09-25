У разбившегося под Харьковом военного самолета Ан-26, по предварительным данным, отказал левый двигатель. Об этом на брифинге заявил глава областной администрации Алексей Кучер.
«Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю», — приводит РИА «Новости» слова губернатора. Кучер добавил, что для опытного пилота такая ситуация не является критической. Причины катастрофы будет устанавливать следствие. Двоих пострадавших доставили в Четвертую областную больницу. «По предварительным данным, на низком расстоянии от земли ребята выпрыгнули», — сказал политик.
Генпрокуратура Украины сообщила о начале уголовного производства по статье «нарушение правил полета». Предварительно известно, что воздушное судно во время захода на посадку (около 20:50) потеряло управляемость и рухнуло возле автодороги. На борту, помимо членов экипажа, находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
На момент подготовки материала известно о 25 погибших. Еще двое находятся в тяжелом состоянии, спасатели продолжают поиски. При этом в СМИ есть информация, что на борту находились 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Одного курсанта в этот день не допустили к полету.
Подписывайтесь на URA.RU в