25 сентября 2020

В Харькове раскрыли подробности крушения Ан-26. Причина катастрофы, число жертв

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
У самолета отказал левый двигатель (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У разбившегося под Харьковом военного самолета Ан-26, по предварительным данным, отказал левый двигатель. Об этом на брифинге заявил глава областной администрации Алексей Кучер.

«Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю», — приводит РИА «Новости» слова губернатора. Кучер добавил, что для опытного пилота такая ситуация не является критической. Причины катастрофы будет устанавливать следствие. Двоих пострадавших доставили в Четвертую областную больницу. «По предварительным данным, на низком расстоянии от земли ребята выпрыгнули», — сказал политик.

Генпрокуратура Украины сообщила о начале уголовного производства по статье «нарушение правил полета». Предварительно известно, что воздушное судно во время захода на посадку (около 20:50) потеряло управляемость и рухнуло возле автодороги. На борту, помимо членов экипажа, находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

На момент подготовки материала известно о 25 погибших. Еще двое находятся в тяжелом состоянии, спасатели продолжают поиски. При этом в СМИ есть информация, что на борту находились 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Одного курсанта в этот день не допустили к полету.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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