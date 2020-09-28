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В ЯНАО изменили правила тестов на коронавирус из-за второй волны

© Служба новостей «URA.RU»
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Тестировать на COVID будут всех ямальцев с симптомами простуды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тестировать на коронавирус будут всех жителей ЯНАО с симптомами простуды. Об этом заявила глава регионального оперативного штаба Татьяна Бучкова. На такие меры власти идут из-за нового всплеска заражений среди ямальцев.

«В регионе принято решение тестировать на коронавирус абсолютно всех пациентов, обращающихся к докторам с симптомами ОРВИ. Сейчас как раз „простудный сезон“, поэтому увеличивается и число тестов на COVID, и выявление зараженных», — заявила Бучкова. Отдельно она подчеркнула, что окружным властям «важны не хорошие цифры статистики, а самочувствие граждан».

По словам главы оперштаба, в регионе остаются свободные места в госпиталях. Дефицита коек для больных коронавирусом нет, более 20% мест остаются свободными, отметила Бучкова. «При этом мы основные мощности коечного фонда свернули, сейчас задействована лишь треть больничных мест от максимально возможного», — сказала она, добавив, что в случае необходимости медики развернут дополнительные койки в любой момент.

Резкий рост заражений в ЯНАО начался на 25 сентября. Меньше чем за неделю в округе заболели 525 человек. За последние сутки подтверждены 133 случая коронавируса — это рекорд за два месяца. Из-за этого ЯНАО оказался на пороге возвращения к жесткому карантину. Режим ограничений продлен до 1 октября.

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