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Генпрокуратура проверяет крупнейший курганский завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
КМЗ подозревают в сокрытии информации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральная прокуратура РФ направила поручение Курганской областной прокуратуре проверить деятельность ПАО «Курганмашзавод». Однако предприятие в предоставлении документов отказало, сославшись, что факт нарушения закона не установлен. Об этом говорится в решение Арбитражного суда Курганской области.

В суде юристы КМЗ оспаривали решение прокуратуры привлечь общество к ответственности за непредоставление информации. «В оспариваемом запросе и в решении отсутствуют сведения о том, что в прокуратуре имеется какая-либо информация о фактах нарушения закона ПАО, то есть оснований для принятия такого решения не имеется», — указали юристы в суде.

Представители городской прокуратуры поясняли, что поручение по проверке поступило из Москвы. «Поводом послужила информация о неисполнении АО „Рособоронэкспорт“… требований пункта 3 указа Президента… о необходимости направления разницы между ценой контракта с иностранным заказчиком и ценой договора… Указанная информация имелась в Генпрокуратуре по результатам ранее проведенной проверки», — говорится в судебном решении.

В частности, прокуратура Кургана просила предоставить сведения о заключенных с «Рособоронэкспортом» договоров, о поступлении денег и контроле за использованием средств. Арбитражный суд решил, что действия надзорного ведомства законны. КМЗ было отказано в удовлетворении заявления. Получить комментарии в пресс-службе КМЗ URA.RU не удалось. На звонок никто не ответил.

Ранее агентство сообщало, что Минобороны России смогло отсудить у «Курганмашзавода» неустойку в 14 млн рублей вместо заявленной суммы в 160 млн. Такое решение принято арбитражным судом Москвы. Спор касался нарушений условий госконтракта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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