Жители Югры обязаны носить маски в местах общего пользования
Сменился глава управления МВД — детский тренер начал голодовку — турецкая авиакомпания получила право на перелеты из Сургута — власти усиливают контроль над гражданами. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 7 октября — в обзоре URA.RU:
В окружном управления МВД сменится руководитель
- Глава УМВД округа Василий Романица покидает свой пост и переходит на место замначальника главного управления на транспорте МВД. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
Детский тренер объявил голодовку
- В Нефтеюганске детский тренер школы зимних видов спорта Максим Мальчиков объявил голодовку из-за многочисленных нарушений в учреждении, где он работает. По его словам, было написано около 100 жалоб в разные инстанции и есть заключение правоохранительных органов, но ситуация не меняется.
Из Сургута можно будет улететь в две страны
- Авиакомпания «Azur Air» получила допуск на прямые перелеты из Сургута в Стамбул (Турция), Наманган и Андижан (Узбекистан). Сейчас решается вопрос о датах, когда будут производиться рейсы.
В Югре усилят контроль жителей в связи с карантином
- Власти ХМАО будут чаще проверять, носят ли жители региона маски в местах общего пользования, автобусах и магазинах. Такую меру предложили на заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией.
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