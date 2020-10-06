06 октября 2020
05 октября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 7 октября. Детский тренер объявил голодовку, власти будут проверять маски у жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин в Тюмени. Тюмень, покупатели, маска, покупатель с тележкой
Жители Югры обязаны носить маски в местах общего пользования Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сменился глава управления МВД — детский тренер начал голодовку — турецкая авиакомпания получила право на перелеты из Сургута — власти усиливают контроль над гражданами. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 7 октября — в обзоре URA.RU:

В окружном управления МВД сменится руководитель

  • Глава УМВД округа Василий Романица покидает свой пост и переходит на место замначальника главного управления на транспорте МВД. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

Детский тренер объявил голодовку

  • В Нефтеюганске детский тренер школы зимних видов спорта Максим Мальчиков объявил голодовку из-за многочисленных нарушений в учреждении, где он работает. По его словам, было написано около 100 жалоб в разные инстанции и есть заключение правоохранительных органов, но ситуация не меняется.

Из Сургута можно будет улететь в две страны

  • Авиакомпания «Azur Air» получила допуск на прямые перелеты из Сургута в Стамбул (Турция), Наманган и Андижан (Узбекистан). Сейчас решается вопрос о датах, когда будут производиться рейсы.

В Югре усилят контроль жителей в связи с карантином

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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