Жители Кургана увидят редкое астрономическое явление

В Кургане можно будет увидеть Марс невооруженным взглядом Фото: spacePD/pickupimage

В Кургане впервые за 15 лет можно будет невооруженным взглядом увидеть Марс. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн сообщил URA.RU, что данную планету будет также хорошо видно, как самую яркую звезду.

«С вечера 7 октября до вечера 8 октября над областью будет стоять ясная и морозная погода. Планета будет видна на юго-востоке уже после 22 часов (7 октября), а в час ночи Марс будет на юге», — написал Винштейн в своей группе. Это произойдет благодаря тому, что Марс подойдет к Земле на самое близкое за 15 лет расстояние.

Винштейн объяснил URA.RU, что ближе всего к Земле Марс находился 6 октября, но курганцам трудно было увидеть данную планету из-за облачной погоды. Также он добавил, что 8 октября в 4 утра, когда Марс окажется на юго-западе, на востоке в городе можно будет увидеть Венеру.

В данный период времени, по словам синоптика-любителя, Марс будет четвертым по блеску после Солнца, Луны и Венеры. Он добавил, что несколько дней назад жители города могли увидеть еще и Юпитер.