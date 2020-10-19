Охранник не хотел пускать курганского депутата в думу

Охранник мэрии Кургана не ожидал увидеть Ивана Камшилова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Охранник городской мэрии не хотел пропускать нового депутата Ивана Камшилова на заседание Курганской городской думы, которое прошло 20 октября. Очевидцем событий стал корреспондент URA.RU.

«Там был новый охранник, который меня не знает. По регламенту, его должны были уведомить, что придет новый депутат», — рассказал URA.RU Камшилов. Однако охранника не предупредили о новом депутате. Мужчина не хотел пропускать Камшилова без депутатского удостоверения.

По словам Камшилова, ничего страшного не произошло. Он нашел удостоверение помощника депутата, которым Камшилов был недавно. С этим документом охранник согласился его пропустить. Удостоверение депутата, значок и сувенирную продукцию Камшилову вручили перед началом заседания думы.

В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU посоветовали обратиться по данному вопросу в отдел информационного обеспечения гордумы. На момент написания новости, до пресс-службы гордумы дозвониться не удалось.

Курганская городская дума обновилась после выборов в облдуму, которые прошли 13 сентября. Трое депутатов гордумы сдали свои мандаты, так как они выиграли на выборах в Курганскую облдуму. Камшилов занял место списочника от КПРФ Виктора Зырянова. На места одномандатников Татьяны Хильчук («Единая Россия») и Натальи Воробьевой (КПРФ) выберут новых кандидатов в единый день голосования в 2021 году.