25 октября 2020
24 октября 2020
23 октября 2020

На юг Тюмени надвигается шторм. Регион ждут ветер, гололед и сильные осадки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе
Тюменцев ждет пурга и сильный ветер Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На юге Тюменской области ожидаются сильный ветер, осадки и гололед. Об этом сообщает областной Гидрометцентр.

«По данным Тюменского Гидрометцентра 26 октября во второй половине дня на юге Тюменской области ожидаются сильные осадки (мокрый снег, местами с дождем), гололедные явления. Порывы ветра до 15-20 м/с», — говорится в прогнозе метеорологов.

В связи с этим тюменцев предупреждают об опасности: сильный ветер может валить деревья и обрывать линии электропередач. «Повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения (обрыв линий связи и электропередач), дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах, падение слабо закрепленных конструкций, деревьев», — подчеркивают в Гидрометцентре.

Ранее URA.RU писало о падении в Тюмени двух строительных кранов. Причиной ЧП стал сильный ветер, достигавший 26 метров в секунду. В происшествии пострадали два человека.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...