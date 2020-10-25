Тюменцев ждет пурга и сильный ветер Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На юге Тюменской области ожидаются сильный ветер, осадки и гололед. Об этом сообщает областной Гидрометцентр.

«По данным Тюменского Гидрометцентра 26 октября во второй половине дня на юге Тюменской области ожидаются сильные осадки (мокрый снег, местами с дождем), гололедные явления. Порывы ветра до 15-20 м/с», — говорится в прогнозе метеорологов.

В связи с этим тюменцев предупреждают об опасности: сильный ветер может валить деревья и обрывать линии электропередач. «Повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения (обрыв линий связи и электропередач), дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах, падение слабо закрепленных конструкций, деревьев», — подчеркивают в Гидрометцентре.

Ранее URA.RU писало о падении в Тюмени двух строительных кранов. Причиной ЧП стал сильный ветер, достигавший 26 метров в секунду. В происшествии пострадали два человека.