29 октября 2020

Тюменцы жалуются на резкий рост стоимости продуктов и услуг

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Тобольска пожаловались на рост цен в супермаркетах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Тобольска (Тюменская область) заметили, что в городе резко выросли цены на продукты и бытовые услуги. Об этом местный житель Сергей Анкушев заявил в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Автор публикации отметил, что зарплаты тоболяков при этом остались на прежнем уровне.

«Была новость о том, что цены подорожают ближе к новому году, но уже сегодня заметил, что цены подняты. В том числе и в сфере услуг. В парикмахерской стрижка подорожала на 50 рублей, вчера молоко стоило 48 рублей, сегодня уже 56 рублей, без всяких акций и т. п. У нас вообще антимонопольная служба работает?» — поинтересовался Анкушев в своей публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей с ним согласились. «А разве было когда такое, что цены растут и зарплату добавляют?» — поинтересовалась Татьяна Забродина. «Вроде говорили, что с первого ноября будет увеличение стоимости продуктов на 20-25%, а цены уже поднимают. Такое ощущение, что коровы золотое молоко дают, а куры — яйца. Брала в понедельник яйца — 69 рублей за 15 штук, сегодня уже 76 рублей. Молоко было 45 рублей, стало 52 рубля», — отметила Светлана Светикова.

В УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичные запросы направлены в пресс-центры крупнейших торговых сетей, работающих в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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