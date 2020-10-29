Тюменцы жалуются на резкий рост стоимости продуктов и услуг

Жители Тобольска пожаловались на рост цен в супермаркетах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Тобольска (Тюменская область) заметили, что в городе резко выросли цены на продукты и бытовые услуги. Об этом местный житель Сергей Анкушев заявил в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Автор публикации отметил, что зарплаты тоболяков при этом остались на прежнем уровне.

«Была новость о том, что цены подорожают ближе к новому году, но уже сегодня заметил, что цены подняты. В том числе и в сфере услуг. В парикмахерской стрижка подорожала на 50 рублей, вчера молоко стоило 48 рублей, сегодня уже 56 рублей, без всяких акций и т. п. У нас вообще антимонопольная служба работает?» — поинтересовался Анкушев в своей публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей с ним согласились. «А разве было когда такое, что цены растут и зарплату добавляют?» — поинтересовалась Татьяна Забродина. «Вроде говорили, что с первого ноября будет увеличение стоимости продуктов на 20-25%, а цены уже поднимают. Такое ощущение, что коровы золотое молоко дают, а куры — яйца. Брала в понедельник яйца — 69 рублей за 15 штук, сегодня уже 76 рублей. Молоко было 45 рублей, стало 52 рубля», — отметила Светлана Светикова.

В УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичные запросы направлены в пресс-центры крупнейших торговых сетей, работающих в регионе.