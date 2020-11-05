В доме престарелых в ЯНАО массовая вспышка коронавируса

Десятки постояльцев интерната «Мядико» госпитализировали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В доме-интернате для пожилых жителей ЯНАО «Мядико» произошла массовая вспышка коронавируса. С подтвержденным заболеванием госпитализированы 33 постояльца. Ситуацию взяла на контроль глава окружного оперативного штаба, замгубернатора Татьяна Бучкова, сообщил ямальский оперштаб.

«По методическим рекомендациям Минздрава России госпитализация на основании существующей симптоматики требовалась только шести пожилым людям. Однако, учитывая, что речь идет о людях из группы риска, решено было поместить под круглосуточное наблюдение медиков всех, у кого есть даже самые минимальные симптомы», — сообщили в ямальском оперштабе. Также на домашнюю изоляцию отправили сотрудников «Мядико», у которых подтвердился коронавирус.

В настоящий момент замгубернатора Бучкова находится в Харпе и лично анализирует ситуацию, заявили в оперштабе. Информацию оттуда решено ежедневно докладывать губернатору Дмитрию Артюхову. В дом престарелых также приехала главный внештатный эпидемиолог ЯНАО Людмила Волова. Руководство «Мядико» держит постоянный контакт с ямальским управлением Роспотребнадзора. В учреждении проводится дезинфекция, потоки здоровых и больных постояльцев разделены.

Уточнить подробности в «Мядико» к моменту публикации URA.RU не удалось. Директор интерната Любовь Бондаренко не ответила на звонки корреспондента.

На попечении в «Мядико» находятся десятки пожилых ямальцев из Приуральского района и других муниципалитетов округа. Среди постояльцев дома-интерната много людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью, которые находятся в группе риска по коронавирусу.