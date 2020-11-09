Первичная консультация у Малышевой обойдется в 10 тысяч рублей Фото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru

Ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова находит пары не только телепередаче, но и с помощью своего брачного агентства. Одна личная встреча стоит 15 тысяч рублей, онлайн-консультации — около 8 тысяч.

«Индивидуальная консультация в брачном агентстве звезды экрана — 15 000 рублей (личная встреча) и 8000 рублей (онлайн). Можно заключить контракт с Сябитовой — эта услуга стоит 125 000 рублей», — пишет Телепрограмма. Как отмечает издание, не факт, что клиенту смогут найти вторую половину. Согласно договору, ведущая дает клиенту советы в поиске своей любви.

Что касается Елены Малышевой, то она вместе с соведущими проекта «Жить здорово!» Марком Гальпериным и Дмитрием Шубиным работают в частной ее клинике. Первичная консультация обойдется в 10 тысяч рублей, а вот остальные услуги стоят дороже. Так, эпидуральная блокада шейного отдела позвоночника — 33 000 рублей, внутримышечная блокада поясничного отдела позвоночника — 15 000 рублей, столько же стоит внутрисуставная блокада коленного сустава.

Ранее блогер Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное зарубежной недвижимости телеведущей. Оказалось, что Малышева владеет домом стоимостью 6,5 млн долларов в пригороде Нью-Йорка. Также ей принадлежат две квартиры на Манхэттене. Их стоимость составляет 4,2 млн долларов. За врача заступился ведущий Владимир Соловьев. Он заявил, что Малышева много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у телезвезд ее величины в других странах.