Эпидемиолог рассказал, чем можно заменить маски в пандемию

Медицинские маски можно заменить в повседневной жизни на шарф или платок. Об этом URA.RU сообщил главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.
«Маска выполняет прежде всего барьерную функцию. Она препятствует получению большой разовой дозы возбудителя коронавирусной инфекции. Аналогичным барьером может выступать обычный шарф либо платок-повязка, которые прикрывают нос и рот. При этом их не стоит трогать руками», — рассказал URA.RU Выгоняйлов.
Эпидемиолог добавил, что если маску необходимо менять каждые 2-3 часа, то шарф или платок требуется регулярно стирать. Кроме того, они становятся влажными от дыхания, поэтому не подходят для использования в течение дня.
«Вирус в зависимости от вида поверхности может сохраняться до 3-5 суток. Это значит, что если вы используете шарф, его недостаточно снять и повесить в коридоре. Придя домой, шарф необходимо отправить в стирку при температуре 60-90 градусов в стиральной машине», — добавил Выгоняйлов. Эпидемиолог подчеркнул, что сейчас правильно надетая медицинская маска в сочетании с гигиеной рук являются самыми простыми и доступными способами снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
С 12 мая в Челябинской области действует обязательный масочный режим. Маски необходимо постоянно носить в закрытых помещениях, где скапливается много людей.
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