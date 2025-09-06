Пермский край накроет опасный туман

Ночью и утром 7 сентября в Пермском крае ожидается ухудшение погодных условий. В отдельных районах региона прогнозируется туман. Об этом пешеходов и водителей предупредило Главное управление МЧС России по Пермскому краю.
«Ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. По данным Пермского ЦГМС ночью и утром 7 сентября в отдельных районах прогнозируется туман», — сказано в сообщении МЧС на официальном сайте ведомства.
Водителям напоминают о необходимости придерживаться установленного скоростного режима и соблюдать безопасную дистанцию, а также воздерживаться от резких перестроений и внезапных торможений. Рекомендуется осуществлять движение с учетом состояния дорожного полотна. Пешеходам следует проявлять бдительность при пересечении проезжей части.
