06 сентября 2025
05 сентября 2025

Район Екатеринбурга ушел под воду после ливня. Видео

Больше всего от последствий непогоды страдают пешеходы (архивное фото)
Больше всего от последствий непогоды страдают пешеходы (архивное фото)

Пионерский район в Екатеринбурге затопило после сильного дождя. Кадрами с URA.RU поделился читатель.

«Если вы не были на море этим летом — приезжайте на Пионерку. Здесь лучше, чем в Турции», — отметил собеседник агентства.

На дорогах моментально образовались огромные лужи, в которых по щиколотку утопают местные жители. Пешеходы также рискуют попасть под волну из-под проезжающих мимо машин.

