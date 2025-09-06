Больше всего от последствий непогоды страдают пешеходы (архивное фото)
Пионерский район в Екатеринбурге затопило после сильного дождя. Кадрами с URA.RU поделился читатель.
«Если вы не были на море этим летом — приезжайте на Пионерку. Здесь лучше, чем в Турции», — отметил собеседник агентства.
На дорогах моментально образовались огромные лужи, в которых по щиколотку утопают местные жители. Пешеходы также рискуют попасть под волну из-под проезжающих мимо машин.
