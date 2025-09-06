06 сентября 2025
05 сентября 2025

Самый молодой город ХМАО отметил юбилей концертом Reflex и световым шоу

На юбилее Пыть-Яха выступила группа Reflex
В завершение праздника казанские артисты представили жителям Пыть-Яха световое шоу
В завершение праздника казанские артисты представили жителям Пыть-Яха световое шоу

Юбилей Пыть-Яха (ХМАО) завершился концертом группы Reflex и световым шоу. Долгожданное выступление Ирины Нельсон стало финальной частью праздника, на площади собралось несколько тысяч зрителей, передает корреспондент URA.RU. Артистка исполнила как известные хиты, так и новые песни.

«Мне очень нравится композиция „Там, где живет любовь“. Надеюсь, что югорчане ее тоже оценят», — сказала певица. По ее словам, энергетика публики помогла создать атмосферу единого хора — многие подпевали песне «Сойти с ума».

Для гостей праздника Нельсон приготовила сюрприз — в толпу отправили открытки с ее автографом. Их быстро разобрали зрители. Финалом вечера стало световое шоу. Его подготовили артисты из Казани. 

Глава города Сергей Елишев вышел на сцену и подарил солистке группы Reflex Ирине Нельсон огромный букет цветов. На протяжении всего мероприятия URA.RU вело онлайн-трансляцию праздничных событий.

